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Лопес: Я нокаутирую задницу Ломаченко

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Лопес хочет забрать все пояса.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес заявил, что собирается нокаутировать Василия Ломаченко.

“Я смогу нокаутировать его задницу. Я не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. 

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WBC говорит, что если Ломаченко победит меня, то станет абсолютным чемпионом мира. Если выиграю я, то должен буду провести еще один бой за пояс.

Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его.

Ломаченко не нравится мне, как человек. Я видел его отношение к людям из Top Rank и другие подобные вещи“, - приводит слова Лопеса SiriusXM.

Ранее сообщались возможные даты боя Лопеса с Ломаченко.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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