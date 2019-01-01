Лопес: Я нокаутирую задницу Ломаченко

Лопес хочет забрать все пояса.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес заявил, что собирается нокаутировать Василия Ломаченко.

“Я смогу нокаутировать его задницу. Я не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей.

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WBC говорит, что если Ломаченко победит меня, то станет абсолютным чемпионом мира. Если выиграю я, то должен буду провести еще один бой за пояс.

Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его.

Ломаченко не нравится мне, как человек. Я видел его отношение к людям из Top Rank и другие подобные вещи“, - приводит слова Лопеса SiriusXM.

Ранее сообщались возможные даты боя Лопеса с Ломаченко.