Папа Римский назначил Уайлдера послом мира в боксе

Американский чемпион провел встречу с Папой Римским.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер встретился с Папой Римским Франциском I. Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

"Когда я представил Уайлдера Папе Римскому, то сказал, что он - настоящий чемпион в своем дивизионе. Папа Римский с распростертыми объятиями принял Уайлдера и назначил его послом мира в боксе.

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Деонтей - великий боксер. Он пришел в спорт, чтобы заработать на лечение своей дочери Найи, у которой расщепление позвоночника. Все, что он делает, мотивировано его родительской любовью.

Он очень заботливый человек. В Риме он сходит в детскую больницу, сделал ребятам памятные подарки, поддержал их в борьбе за жизнь", - цитирует Сулеймана BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, что люди не знают о тех проблемах, с которыми он сталкивался.