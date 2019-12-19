Фьюри раскритиковал Уайлдера за проведенные бои

Британец не сомневается в победе в реванше.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оставил в Instagram специальное послание для Деонтея Уайлдера.

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“У меня есть специальное сообщение для Деонтея Уайлдера. Он ходит вокруг и всем говорит, что дрался со всеми лучшими супертяжеловесами.

Но Доминик Бризил - не лучший супертяж, как и Луис Ортис. Доминик Бризил - посредственный боксер, а Луису Ортису 145 лет. Бомж Уайлдер уже отправлял его нокаут до реванша.

Уайлдер, ты дрался только с одним сильным боксером в своей карьере. Это был я, и я тебя победил в том бою. Я не дрался на протяжении трех лет, но побил тебя, демонстрируя 50% возможностей.

В следующем бою я тебя сломаю, я попаду по тебе. Я обладаю всем необходимым. Я понял, что побью тебя, бомж.

Я не боюсь тебя, ты меня не беспокоишь. Ты прекрасно знаешь, что проиграешь. Твой тренер, жена, дети тоже это знают“, - заявил Фьюри в Instagram.

Отметим, что ранее Фьюри оставлял послание для Уайлдера.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.