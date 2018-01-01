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Гарсия: Мы с Ломаченко можем провести огненный бой

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Американец готов провести бой с украинцем.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) рассказал, что может провести бой с Ломаченко.(14-1, 10 КО).

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“Справедливый ли рейтинг лучших боксеров мира? Я считаю, что Альварес больше заслуживает первое место, чем Ломаченко. 

Если у меня будет возможность подраться с кем-то из топ-10, то я бы хотел провести бой против Пакьяо. Если не получится, то я опущусь в весе и посмотрю, какие будут возможности.

Может быть, я проведу бой с Ломаченко. Но ему должен будет подняться в весе. Если Лома немного поднимется, а я опущусь, то мы проведем огненный бой“, - приводит слова Гарсии Now Or Never ESPN. 

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия готов сразиться с Ломаченко в суперлегком весе.

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Теги: Майки Гарсия, Василий Ломаченко, бокс
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