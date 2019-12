Гарсия: Мы с Ломаченко можем провести огненный бой

Американец готов провести бой с украинцем.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) рассказал, что может провести бой с Ломаченко.(14-1, 10 КО).

“Справедливый ли рейтинг лучших боксеров мира? Я считаю, что Альварес больше заслуживает первое место, чем Ломаченко.

Если у меня будет возможность подраться с кем-то из топ-10, то я бы хотел провести бой против Пакьяо. Если не получится, то я опущусь в весе и посмотрю, какие будут возможности.

Может быть, я проведу бой с Ломаченко. Но ему должен будет подняться в весе. Если Лома немного поднимется, а я опущусь, то мы проведем огненный бой“, - приводит слова Гарсии Now Or Never ESPN.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия готов сразиться с Ломаченко в суперлегком весе.