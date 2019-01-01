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Хирн: Уверен, что Джошуа будет драться с Фьюри

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Боксеры хотят провести встречу между собой.
Джошуа - Хирн
Джошуа - Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный проведет бой с Тайсоном Фьюри.

“Независимо от того, кто победит в бою Фьюри и Уайлдера, я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся в будущем. Уверен в этом, тут не нужно сомневаться.

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Но я не могу сказать то же самое о поединке с Уайлдером, ведь я не знаю. Я знаю, что Фьюри хочет драться с Энтони, и знаю, что Джошуа действительно желает провести бой против Тайсона.

Они оба понимают, что это будет очень крупным бой для Великобритании“, - цитирует Хирна Boxing News 24.

Отметим, что Фьюри заступился за Джошуа.

Напомним, что Энтони заявил, что проведет третий бой против Руиса.

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Теги: Эдди Хирн, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
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