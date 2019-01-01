Хирн: Уверен, что Джошуа будет драться с Фьюри
Боксеры хотят провести встречу между собой.
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный проведет бой с Тайсоном Фьюри.
“Независимо от того, кто победит в бою Фьюри и Уайлдера, я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся в будущем. Уверен в этом, тут не нужно сомневаться.
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Но я не могу сказать то же самое о поединке с Уайлдером, ведь я не знаю. Я знаю, что Фьюри хочет драться с Энтони, и знаю, что Джошуа действительно желает провести бой против Тайсона.
Они оба понимают, что это будет очень крупным бой для Великобритании“, - цитирует Хирна Boxing News 24.
Отметим, что Фьюри заступился за Джошуа.
Напомним, что Энтони заявил, что проведет третий бой против Руиса.
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