Переключиться на мобильную версию

Редкач - Гарсия: видео дуэли взглядов

Комментариев: 0
Украинский боксер удивил фанатов своей новой яркой прической.

Дэнни Гарсия и Иван Редкач
Дэнни Гарсия и Иван Редкач
Boxing Scene

Вчера, 18 декабря, состоялась пресс-конференция перед поединком украинского боксера Ивана Редкача и экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии.

Во время мероприятия спортсмены провели дуэль взглядов. Отметим, что украинец пришел на пресс-конференцию в новом образе - с яркими розовыми волосами.

Напомним, бой Гарсия - Редкач состоится 25 января в Нью-Йорке (США). На кону этого противостояния будет статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC.

Ранее Иван Редкач поделился своими мыслями об этом поединке.

Поделись:
Теги: бокс, Иван Редкач, Дэнни Гарсия, дуэль взглядов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь