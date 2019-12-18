Редкач - Гарсия: видео дуэли взглядов

Украинский боксер удивил фанатов своей новой яркой прической.

Дэнни Гарсия и Иван Редкач Boxing Scene

Вчера, 18 декабря, состоялась пресс-конференция перед поединком украинского боксера Ивана Редкача и экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии.

Во время мероприятия спортсмены провели дуэль взглядов. Отметим, что украинец пришел на пресс-конференцию в новом образе - с яркими розовыми волосами.

Напомним, бой Гарсия - Редкач состоится 25 января в Нью-Йорке (США). На кону этого противостояния будет статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC.

Ранее Иван Редкач поделился своими мыслями об этом поединке.