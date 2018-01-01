Джошуа заявил о реванше с Руисом
Боксеры устроят трилогию.
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что собирается провести третий бой против Энди Руиса.
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“100 триллионов % что мы проведем еще один бой. Я всегда говорил, что готов сразиться с Руисом в Мексике.
Мы с ним легко можем договориться, как только я проведу бои против обязательных претендентов“, - цитирует Джошуа METRO.
Ранее Джошуа утверждал, что Джошуа готов провести третий бой против Руиса.
Напомним, что Энтони Джошуа одолел в реванше Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.
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