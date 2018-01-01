Атлас: Ломаченко - это хирург, который разделывает жертву на части
Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу возможного боя Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
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“Если бы Лопес не торопился, то имел бы преимущество над Ломаченко. Украинец провел 400 боев в любителях. В будущем это может сказаться, как и возраст Василия.
Ломаченко пропускает крайне мало ударов. Правда, в последних боях по нему попадали чаще.
Я думаю, что Лопес уверен, что ему хватит одного удара, чтобы отправить Ломаченко в нокаут.
Но украинец, как хирург, который разделывает жертву на части. Ему все равно на мощь, на скорость и молодость противника“, - рассказал Атлас для Youtube-канал THE FIGHT with Teddy Atlas.
Ранее стали известны возможные даты боя Лопес - Ломаченко.
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