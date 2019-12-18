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Джошуа назвал ориентировочную дату боя с Усиком

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Британец может провести бой против украинца весной следующего года.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением по поводу Александра Усика.

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“Усик - великий представитель крузервейта. Он очень хорошо использует ноги, отлично держит руки. По нему очень сложно попасть, ведь он очень быстрый.

Он решил перейти в супертяжелый вес. Усик все еще изучает дивизион, но он хочет большой кусок пирога. Он может попытаться сделать это со мной.

Усик будет в моем поле зрения на конец марта или начало апреля, когда я снова проведу защиту своих титулов“, - цитирует Джошуа Mirror.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Усик, бокс
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АК-47  (аноним)  18.12.2019, 18:48
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АК-47
Ему нечем ударить тебя братец. Он бьет, как бабу гладит по манде. Даже Гассиева, того, который на ногах деревянных, тупо стоял напротив, не смог нокаутировать. Не говоря уже о Бриедисе, которого судьи обокрали...
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