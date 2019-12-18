Джошуа назвал ориентировочную дату боя с Усиком

Британец может провести бой против украинца весной следующего года.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением по поводу Александра Усика.

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“Усик - великий представитель крузервейта. Он очень хорошо использует ноги, отлично держит руки. По нему очень сложно попасть, ведь он очень быстрый.

Он решил перейти в супертяжелый вес. Усик все еще изучает дивизион, но он хочет большой кусок пирога. Он может попытаться сделать это со мной.

Усик будет в моем поле зрения на конец марта или начало апреля, когда я снова проведу защиту своих титулов“, - цитирует Джошуа Mirror.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.