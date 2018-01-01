Лопес назвал возможные даты боя с Ломаченко

Американец отметил, что осталось договориться о некоторых деталях.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес сообщил даты возможного поединка с украинским обладателем титулов WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

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“После победы над Комми все поняли, на что я способен. Я отлично справился, реализовал практически все наши наработки. Я бы хотел опять выступить на Madison Square Garden. Это было бы замечательно.

Ломаченко? Мы до сих пор ведем переговоры, но у нас уже есть возможные даты - 11 и 18 апреля. Сейчас мы должны определить место, суммы гонораров и другие детали“, - приводит слова Лопеса boxingnews24.

Ожидается, что этот поединок состоится в Нью-Йорке (США).

Ранее отец Лопеса заявил, что его сын расправится с Ломаченко за пять раундов.