Тренер Гвоздика назвал сильные стороны Лопеса

Специалист также сравнил юного боксера с известным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Известный тренер Тедди Атлас, который работает с украинцем Александром Гвоздиком, на фоне слухов о возможном бое между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко поделился своим мнением относительно американца.

“Не только быстрые руки и мощный удар являются сильными сторонами Лопеса. Он еще очень быстрый в своих движениях. Я могу сравнить его с Пакьяо. Вижу у Лопеса такие же способности, как у Мэнни.

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Лопесу всего 22 года, а он уже бьет как из пушки. Это не натренированный удар, это его врожденная сила. Сейчас он моложе и сильнее физически, чем Ломаченко, начавший карьеру в профессионалах в двух категориях ниже“, - сказал Атлас в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес может состояться в Нью-Йорке в апреле 2020 года.