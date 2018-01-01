Лопес: Мне не нравится Ломаченко как личность, поэтому я собираюсь его вырубить

Американский боксер сделал громкое заявление в отношении украинского чемпиона.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес поделился своим мнением об украинском боксере Василии Ломаченко, а также прокомментировал их возможный поединок.

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“Мне не нравится Ломаченко. Он мне не нравится как личность. Именно поэтому в нашем противостоянии будет неприязнь. Фанаты такое любят.

Соперники хотят отобрать у меня мой хлеб, и из-за этого я вхожу в режим зверя. Так что я планирую вырубить Ломаченко“, - приводит слова Лопеса Boxing news 24.

Ранее отец Теофимо Лопеса заявил, что его сын расправится с Ломаченко менее, чем за пять раундов.