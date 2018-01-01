Джошуа: Хочу, чтобы в моем послужном списке были боксеры вроде Усика
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа высказался по поводу украинского боксера Александра Усика, а также рассказал о том, как готовится к возможному поединку с ним.
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“Хочу, чтобы в моем послужном списке были соперники вроде Усика. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней. Усик отлично использует свои ноги и хорошо работает руками. А если ты его поймал, то он смягчает удары перчатками.
Я уже начал изучать Усика, его работу ног и положение рук. Потом я планирую встретиться с его бывшими соперниками, чтобы понять, как его победить“, - приводит слова Джошуа Mirror.
Напомним, Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO уже официально санкционировала этот бой.
Ранее Энтони Джошуа заявил, что в его планах поединки с Александром Усиком и Кубратом Пулевым.
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