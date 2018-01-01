Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Хочу, чтобы в моем послужном списке были боксеры вроде Усика

Комментариев: 0
Британец отметил, что уже начал изучать украинского боксера.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа высказался по поводу украинского боксера Александра Усика, а также рассказал о том, как готовится к возможному поединку с ним.

Читай также: Джошуа: Когда Усик, Фьюри или Уайлдер будут готовы - пусть звонят

“Хочу, чтобы в моем послужном списке были соперники вроде Усика. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней. Усик отлично использует свои ноги и хорошо работает руками. А если ты его поймал, то он смягчает удары перчатками.

Я уже начал изучать Усика, его работу ног и положение рук. Потом я планирую встретиться с его бывшими соперниками, чтобы понять, как его победить“, - приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO уже официально санкционировала этот бой.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что в его планах поединки с Александром Усиком и Кубратом Пулевым.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь