Альварес стал боксером года по версии ESPN
В 2019 году мексиканец завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
Чемпион мира в среднем и полутяжелом дивизионах Сауль Альварес стал боксером года по версии ESPN.
Отмечается, что в голосовании мексиканец опередил Деонтея Уайлдера, Джоша Тейлора, Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо.
“Я благодарен всем за признание моих достижений. Это лишь шаг в моей карьере. Гарантирую, что Канело войдет в историю. Наберитесь терпения“, - приводит слова Альвареса ESPN.
Напомним, в ноябре 2019 года Сауль завоевал титул WBO в полутяжелом весе, победив россиянина Сергея Ковалева.
В прошлом году обладателем награды лучшего боксера года по версии ESPN стал украинец Александр Усик.
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