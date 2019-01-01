В 2019 году мексиканец завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Чемпион мира в среднем и полутяжелом дивизионах Сауль Альварес стал боксером года по версии ESPN.

Отмечается, что в голосовании мексиканец опередил Деонтея Уайлдера, Джоша Тейлора, Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо.

“Я благодарен всем за признание моих достижений. Это лишь шаг в моей карьере. Гарантирую, что Канело войдет в историю. Наберитесь терпения“, - приводит слова Альвареса ESPN.

Напомним, в ноябре 2019 года Сауль завоевал титул WBO в полутяжелом весе, победив россиянина Сергея Ковалева.

В прошлом году обладателем награды лучшего боксера года по версии ESPN стал украинец Александр Усик.