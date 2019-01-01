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Фьюри: Я бы очень хотел видеть Джошуа в моем лагере перед боем с Уайлдером

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Британец не откажется от помощи соотечественника.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться с Энтони Джошуа после победы над Деонтеем Уайлдером.

“Я посмотрел интервью Джошуа на Sky Sports, где он сказал, что хотел бы помочь мне в подготовке реванша против Уайлдера. И то, что я буду драться с ним быстрее, чем Уайлдер. Я согласен с этим.

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Когда я побью Уайлдера, то буду драться против тебя Энтони. Без проблем.

Я бы очень хотел видеть тебя в моем лагере и твоя помощь не будет лишней, чтобы я мог нанести Уайлдеру нужный урон. Спасибо большое тебе“, - цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс
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