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Тренер Фьюри: Уайлдер - зверский нокаутер

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В бою сойдутся два лучших боксеров супертяжелого веса.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Новый тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл поделился мнением по поводу боя с Деонтеем Уайлдером.

“Фьюри может нокаутировать Уайлдера. Это же супертяжелый дивизион.

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Они оба панчеры, но Уайлдер более опасен, он зверский нокаутер. Один удар, который может изменить все.

Я считаю, что именно из-за этого супертяжеловесы - большие папочки в боксе.

Нокаут всегда является частью плана. Как можно на него не настраиваться“, - приводит слова Хилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри назначил нового тренера.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Шугар Хилл, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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