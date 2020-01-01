Тренер Фьюри: Уайлдер - зверский нокаутер
В бою сойдутся два лучших боксеров супертяжелого веса.
Новый тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл поделился мнением по поводу боя с Деонтеем Уайлдером.
“Фьюри может нокаутировать Уайлдера. Это же супертяжелый дивизион.
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Они оба панчеры, но Уайлдер более опасен, он зверский нокаутер. Один удар, который может изменить все.
Я считаю, что именно из-за этого супертяжеловесы - большие папочки в боксе.
Нокаут всегда является частью плана. Как можно на него не настраиваться“, - приводит слова Хилла Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Фьюри назначил нового тренера.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
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