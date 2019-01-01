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Поветкин: Хочется стать полноценным чемпионом мира

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Российский боксер хочет завоевать титул чемпиона мира.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин рассказал, что хотел бы стать чемпионом. 

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“Бой против Хантера не получился. Не получилось что-то. Чувствовалась какая-то вялость, усталость. Руки не шли так, как должны были. Может, я зациклился на одном ударе, ведь на ринге, как в тумане.

И в голове была мысль, что нужно ударить. И вот ты ждешь и ждешь, чтоб нанести удар. А когда так сильно хочешь сделать этот нокаутирующий удар, он никогда не получается.

Надо просто кидать руки, боксировать, выполнять наставления тренера. Но ничего - в следующем бою мы исправим все ошибки.

Мотивация? Мне хочется стать полноценным чемпионом мира“, - цитирует Поветкина Российская газета.

Напомним, что Поветкин свой последний бой завершил вничью.

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Теги: Александр Поветкин, бокс
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