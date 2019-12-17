Отец Лопеса: Победив Ломаченко мы докажем, что индейцы сильнее европейцев

Лопесы хотят показать миру, что индейцы сильнее всех.

Теофимо Лопес-старший, отец нового обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), поделился мнением по поводу боя своего сына против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 11 КО).

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“Ломаченко никогда не дрался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны к победам. Мы - индейцы. У нас настоящая кровь индейцев.

Мы хотим показать Латинской Америке, что индейцы более сильные, чем европейцы. Весной мы покончим с Ломаченко и станем лучшими в мире“, - цитирует Теофимо Лопеса-старшего Boxing Scene.

Напомним, что отец ранее пригрозил, что его сын одержит победу за 5 раундов.