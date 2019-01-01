Переключиться на мобильную версию

Кроуфорд: Почему все удивились тому, что Канело нокаутировал Ковалева?

Комментариев: 0
Американец считает, что Сергей Ковалев уже стар для бокса и в его поражении нет ничего необычного.
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Сауля Альвареса над Сергеем Ковалевым.

“Все говорят, что “Канело“ поднялся в весе и забил Ковалева. Да, это так, но сколько Ковалеву лет? Он уже стар для бокса.

Читай также: Ковалев: Если Альварес считает, что выиграл, то пусть подтвердит это в реванше

К тому же, Ковалева уже останавливали, отправляли в нокаут. Так почему же все удивились тому, что “Канело“ победил его? Он же не стал вызывать на бой Бетебриева.

Вот если бы Альварес отправил в нокаут Бетербиева, то это было бы “вау!“. А так, считаю, он не сделал ничего особенного“, - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес обошел Василия Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.

Поделись:
Теги: бокс, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Канело, Сергей Ковалев, Канело Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь