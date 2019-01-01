Кроуфорд: Почему все удивились тому, что Канело нокаутировал Ковалева?

Американец считает, что Сергей Ковалев уже стар для бокса и в его поражении нет ничего необычного.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Сауля Альвареса над Сергеем Ковалевым.

“Все говорят, что “Канело“ поднялся в весе и забил Ковалева. Да, это так, но сколько Ковалеву лет? Он уже стар для бокса.

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К тому же, Ковалева уже останавливали, отправляли в нокаут. Так почему же все удивились тому, что “Канело“ победил его? Он же не стал вызывать на бой Бетебриева.

Вот если бы Альварес отправил в нокаут Бетербиева, то это было бы “вау!“. А так, считаю, он не сделал ничего особенного“, - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес обошел Василия Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.