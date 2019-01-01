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Редкач: Я уверен, что выиграю бой у Гарсии

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Украинец собирается шокировать боксерский мир.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер-полусредневес Иван Редкач прокомментировал предстоящий поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

“Я очень заинтересован в том, чтобы сделать огромный шаг в своей карьере и стать ближе к званию чемпиона мира против такого сильного и опытного бойца, как Дэнни Гарсия.

Я посещал бои Дэнни, и теперь у меня есть шанс испытать себя против него. Я тренируюсь очень усердно. Я буду лучшей версией себя 25 января.

Я хочу шокировать боксерский мир так же, как и против Девона Александра. Я никогда не был таким голодным, и я уверен, что выиграю этот бой“, - цитирует Редкача Boxing Scene.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Напомним, 1 июня этого года Иван Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Девона Александера.

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Теги: бокс, Иван Редкач, Дэнни Гарсия
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