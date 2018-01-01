Экс-чемпион мира: Комми стоял перед Лопесом, Ломаченко будет действовать иначе

Реджис Прогрейс считает украинского боксера фаворитом в противостоянии с Теофимо Лопесом.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе и финалист WBSS Реджис Прогрейс поделился своим мнением относительно возможного поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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"Я считаю, что фаворитом встречи является Ломаченко. Конечно, у Лопеса есть шансы - он быстрый и сильный боксер. Но Ломаченко очень хорош на ногах. Тут как говорил Мухаммед Али: "Ты не можешь ударить то, что ты не можешь увидеть".

Комми стоял перед Лопесом, Ломаченко будет действовать иначе. На данный момент у Ломаченко самый высокий процент точных ударов в боксе. Это будет увлекательный бой", - сказал Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес может состояться в Нью-Йорке (США) в апреле 2020 года.