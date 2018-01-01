Переключиться на мобильную версию

Экс-чемпион мира: Комми стоял перед Лопесом, Ломаченко будет действовать иначе

Комментариев: 0
Реджис Прогрейс считает украинского боксера фаворитом в противостоянии с Теофимо Лопесом.
Реджис Прогрейс
Реджис Прогрейс
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе и финалист WBSS Реджис Прогрейс поделился своим мнением относительно возможного поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Читай также: Арум: Лопесы будут поливать меня дерьмом круглосуточно, если не сделаю бой с Ломаченко

"Я считаю, что фаворитом встречи является Ломаченко. Конечно, у Лопеса есть шансы - он быстрый и сильный боксер. Но Ломаченко очень хорош на ногах. Тут как говорил Мухаммед Али: "Ты не можешь ударить то, что ты не можешь увидеть".

Комми стоял перед Лопесом, Ломаченко будет действовать иначе. На данный момент у Ломаченко самый высокий процент точных ударов в боксе. Это будет увлекательный бой", - сказал Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес может состояться в Нью-Йорке (США) в апреле 2020 года.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Реджис Прогрейс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь