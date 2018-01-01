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Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA

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Легендарный украинский боксер номинирован на награду от Ассоциации американских журналистов.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко попал в номинацию на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

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Помимо легендарного украинца в список претендентов попали Флойд Мейвезер (США), Андре Уорд (США), Мэнни Пакьяо (Филиппины) и Сауль Альварес (Мексика).

Среди кандидатов трое уже завершили профессиональную карьеру - Кличко, Мейвезер и Уорд.

Имя победителя будет названо 17 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения.

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Теги: бокс, Владимир Кличко
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