Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA
Легендарный украинский боксер номинирован на награду от Ассоциации американских журналистов.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко попал в номинацию на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
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Помимо легендарного украинца в список претендентов попали Флойд Мейвезер (США), Андре Уорд (США), Мэнни Пакьяо (Филиппины) и Сауль Альварес (Мексика).
Среди кандидатов трое уже завершили профессиональную карьеру - Кличко, Мейвезер и Уорд.
Имя победителя будет названо 17 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения.
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