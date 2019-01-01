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Арум: У меня есть болгарин, который усадит Джошуа на задницу

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Промоутер уверен, что Кубрат Пулев одержит победу над британцем.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, не сомневается в том, что его клиент Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) сумеет одолеть действующего чемпиона в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

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“Никакого Джошуа не будет уже до конца 2020 года. У меня тут есть болгарин, который усадит его на задницу в следующем бою. Думаю, все уже понимают, что именно Пулев - следующий соперник Джошуа“, - цитирует Арума Talk Sport.

Отметим, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева. 

Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что собирается провести поединки и с Пулевым, и с Усиком.

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Теги: бокс, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, Боб Арум
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