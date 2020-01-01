Фьюри: Если у меня забрать бокс, то я забухаю

"Цыганский король" отметил, что планирует драться до своего 50-летия.

Именитый бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что еще долгое время собирается проводить бои. По словам спортсмена, без бокса он начнет пить.

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"Сейчас мне всего лишь 31 год. Я собираюсь проводить бои до 50-ти лет. Буду как Арчи Мур. Что еще есть в моей жизни? Если у меня забрать бокс, то я забухаю.

Возможность быть тренером или менеджером меня абсолютно не интересует. Я - шоумен, хедлайнер, на которого хотят смотреть люди.

Сейчас я хочу подраться с Уайлдером, а потом провести бой против чемпиона UFC", - рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри объявил имя нового тренера.