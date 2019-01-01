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Отец Лопеса: Расправимся с Ломаченко за пять раундов

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Тренер и отец новоиспеченного чемпиона мира сделал громкое заявление.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Теофимо Лопес-старший, отец нового обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), высказался по поводу организации боя своего сына против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 11 КО).

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"Я еще два года назад говорил, что в наши планы входит снести голову Ломаченко. Он - фальшивый чемпион, ведь он никогда не встречался с такими соперниками, как Теофимо. Думаю, что в марте или апреле мы покончим с Ломаченко. Мы расправимся с ним за пять раундов или даже меньше.

Я научил своего сына такому стилю, который редко кто использует в боксе - он находится перед соперником, отбивает удары, используя кулаки оппонента для своей выгоды. Только один боксер делал также - Флойд Мейвезер.

После победы над Ломаченко Теофимо должен стать лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории", - приводит слова Лопеса-старшего BoxingScene.

Напомним, Теофимо Лопес нокаутировал Ричарда Комми, завоевав титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Смотрите также видео нокаута в бою Комми - Лопес, и полное видео данного поединка.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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