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Фьюри заступился за Джошуа

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Британец прокомментировал победу своего соотечественника над Руисом.
Фьюри заступился за Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу Энтони Джошуа над Энди Руисом.

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“Руис вышел на бой немного тяжелым. Из-за этого не смог доносить свои удары. Могу отдать должное Джошуа, он перебоксировал чувака, который перед этим его нокаутировал. Для этого нужно иметь боксерские навыки и смелость. 

Я слышал много критики после боя. Но я бы и сам лучше неудачно победил, чем проиграл в очень ярком бою. В этой игре главное - победа. 

Никому не интересно, чтоб был третий бой между Джошуа и Руисом. Вот у нас с Уайлдером будет настоящая битва. На моей памяти это крупнейший поединок в супертяжелом весе“, - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Напомним, что бой Фьюри - Уайлдер состоится 22-го февраля. 

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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