Фьюри объявил имя нового тренера

Британец восстановил старую команду.

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил в Instagram о том, что назначил нового тренера.

Новым тренером стал Джаван Хилл, который ранее был в команде “Цыганского короля“. Хилл будет готовить Фьюри к реваншу с Уайлдером, который состоится 22-го февраля.

Отметим, что Хилл является племянником легендарного тренера Эммануэля Стюарда.

Ранее сообщалось, что Фьюри - новый лидер рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring.