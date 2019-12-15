Фьюри объявил имя нового тренера
Британец восстановил старую команду.
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил в Instagram о том, что назначил нового тренера.
Новым тренером стал Джаван Хилл, который ранее был в команде “Цыганского короля“. Хилл будет готовить Фьюри к реваншу с Уайлдером, который состоится 22-го февраля.
Getting the old team back up and running, @kronksugarhill @bodypuncher #kronkboysbackintown, LET THE GAMES BEGIN, #GYPSYKING #WILDERISADOSSER @toprank @btsport @espn @frank_warren_official @mtkglobal @marbella.co.uk @allcocktimothy @americanlovemachine @jorgecapetillo02 @kristianevofit
Отметим, что Хилл является племянником легендарного тренера Эммануэля Стюарда.
Ранее сообщалось, что Фьюри - новый лидер рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring.
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