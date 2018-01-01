Переключиться на мобильную версию

Арум: Лопесы будут поливать меня дерьмом круглосуточно, если не сделаю бой с Ломаченко

Комментариев: 0
Промоутер украинца и американца нацелен на бой в апреле.
Арум: Лопесы будут поливать меня дерьмом круглосуточно, если не сделаю бой с Ломаченко

Глава промоутерском компании Top Rank Promotions Боб Арум высказался о будущем поединке чемпиона IBF американца Теофимо Лопеса против объединенного чемпиона из Украины Василия Ломаченко.

"Я не остановлю Лопеса. Если я скажу: "Нет, возьми бой полегче", они будут поливать меня дерьмом круглосуточно.

Я думаю, мы будем рассматривать апрель. Это было бы хорошо и, очевидно, это бой уровня Madison Square Garden", - заявил Арум.

Поделись:
Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь