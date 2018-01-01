Арум: Лопесы будут поливать меня дерьмом круглосуточно, если не сделаю бой с Ломаченко

Промоутер украинца и американца нацелен на бой в апреле.

Глава промоутерском компании Top Rank Promotions Боб Арум высказался о будущем поединке чемпиона IBF американца Теофимо Лопеса против объединенного чемпиона из Украины Василия Ломаченко.

"Я не остановлю Лопеса. Если я скажу: "Нет, возьми бой полегче", они будут поливать меня дерьмом круглосуточно.

Я думаю, мы будем рассматривать апрель. Это было бы хорошо и, очевидно, это бой уровня Madison Square Garden", - заявил Арум.