Арум: Лопесы будут поливать меня дерьмом круглосуточно, если не сделаю бой с Ломаченко
Промоутер украинца и американца нацелен на бой в апреле.
Глава промоутерском компании Top Rank Promotions Боб Арум высказался о будущем поединке чемпиона IBF американца Теофимо Лопеса против объединенного чемпиона из Украины Василия Ломаченко.
"Я не остановлю Лопеса. Если я скажу: "Нет, возьми бой полегче", они будут поливать меня дерьмом круглосуточно.
Я думаю, мы будем рассматривать апрель. Это было бы хорошо и, очевидно, это бой уровня Madison Square Garden", - заявил Арум.
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