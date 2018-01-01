Арум назвал следующего возможного соперника Кроуфорда

Промоутер готов организовать бой Кроуфорда против Шона Портера.

Известный промоутер Боб Арум, который ведет дела Теренса Кроуфорда, после победы американца рассказал, с кем он может провести следующий бой, назвав имя Шона Портера.

"Дело за Шоном Портером и Теренсом Кроуфордом. Если они хотят боксировать друг против друга, мы сделаем этот бой. Пусть Портер и Кроуфорд обсудят это, если они хотят боя, мы с Хэймоном его организуем", - заявил Арум.