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Арум назвал следующего возможного соперника Кроуфорда

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Промоутер готов организовать бой Кроуфорда против Шона Портера.
Боб Арум и Теренс Кроуфорд
Боб Арум и Теренс Кроуфорд
Boxing Scene

Известный промоутер Боб Арум, который ведет дела Теренса Кроуфорда, после победы американца рассказал, с кем он может провести следующий бой, назвав имя Шона Портера.

"Дело за Шоном Портером и Теренсом Кроуфордом. Если они хотят боксировать друг против друга, мы сделаем этот бой. Пусть Портер и Кроуфорд обсудят это, если они хотят боя, мы с Хэймоном его организуем", - заявил Арум.

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Теги: Теренс Кроуфорд
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