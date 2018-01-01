Бой Ломаченко - Лопес может состояться в Нью-Йорке

Промоутер украинца хочет организовать поединок за четыре чемпионских пояса.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Боб Арум заявил о желании организовать бой между своим клиентом и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Об этом сообщил журналист Стив Ким в своем Twitter.

По информации источника, поединок может состояться в апреле следующего года. Предполагаемое мето проведения боя - арена Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Напомним, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми, завоевав титул IBF в легком весе.

После боя Василий Ломаченко напомнил о желании объединить титулы и заявил, что ждет боя с Лопесом в апреле.