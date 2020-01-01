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Теофимо Лопес: Я знаю, что являюсь лучшим

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Теофимо Лопес нацелился на победы в 2020 году.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес заявил, что готов принимать вызовы и намекнул на желание стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу самых громких боев. Я всегда принимаю вызовы. Я принял вызов Ричарда Комми и все доказал. Я знаю, что являюсь лучшим и с таким настроем иду в 2020 год. Я - новое поколение, которое идет вперед.

Кого я уважаю? Не задавайте мне таких вопросов, я никого не уважаю. Но статус абсолютного чемпиона мира в 2020 году - звучит неплохо. Мы все к этому стремимся. Все хотят стать великими, чтобы оставить след в истории", - сказал Лопес на пресс-конференции.

Напомним, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми, завоевав титул IBF в легком весе.

После боя Василий Ломаченко напомнил о желании объединить титулы и заявил, что ждет боя с Лопесом в апреле.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс, бой
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