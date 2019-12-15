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Ломаченко - Лопесу: Увидимся в апреле

Комментариев: 2
Ломаченко намерен объединить титулы.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко прокомментировал поединок, в котором определился его соперник.

Ричард Комми не смог защитить титул IBF, уступив его Теофимо Лопесу.

Украинец присутствовал на поединке, после которого поднялся в ринг к победителю.

Ломаченко подтвердил свое желание унифицировать пояса и заявил, что ждет боя против Лопеса весной.

"Конечно, я хочу провести с ним объединение титулов. Сейчас он чемпион мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле.

А что касается его выступления, то мне сложно что-то говорить, потому как было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Но это бокс, поэтому мы его и любим.

Он всегда был сильным. Он умный боксер, но все зависит от соперника. В следующем году хочу объединить титулы, а потом встретиться с Джервонтой Дэвисом", - цитирует Ломаченко ESPN.

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Теги: Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  15.12.2019, 12:36
Оценка:  +2
АК-47
Считаю, парню (Лопесу) повезло... Но, в апреле удача улыбнется его сопернику)))).
Carelessangel    15.12.2019, 12:21
Оценка:  0
Carelessangel
Вася сводит в школу этого П ИЗ ДАБО ЛА!
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