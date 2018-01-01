Переключиться на мобильную версию

Кроуфорд защитил титул в бою против Каваляускаса

Комментариев: 0
Теренс Кроуфорд завершил поединок нокаутом в девятом раунде.
Эгидиюс Каваляускас и Теренс Кроуфорд
Эгидиюс Каваляускас и Теренс Кроуфорд
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал победу нокаутом в поединке против Эгидиюса Каваляускаса.

Бой проходил в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Боксеры начали поединок спокойно, присматриваясь друг у другу, а уже во втором раунде чемпион начал уверенно идти вперед.

В третьей трехминутке Каваляускас подловил соперника хуком, Кроуфорду пришлось клинчевать, а позже и вовсе оказаться на канвасе. Рефери не отсчитывал, посчитав, что тот поскользнулся.

В пятом раунде чемпион захватил инициативу, не давая времени литовцу на ответные атаки. К тому же Каваляускас начал уставать от высокого темпа соперника.

В шестом раунде соперники перевели дух, проведя его спокойно, а в седьмом Каваляускас провел хорошую серию ударов, но в итоге оказался в нокдауне после ответа Кроуфорда. Чемпион пошел добивать претендента, но, к его счастью, прозвучал гонг.

В восьмой трехминутке Каваляускас много пропустил, но держался и пытался отвечать. В начале девятого раунда Кроуфорд отправил соперника в нокдаун, после которого он поднялся, но тут же оказался на канвасе после очередного удара чемпиона, после чего рефери остановил бой.

Напомним, что в этом же вечере бока Теофимо Лопес одержал победу над Ричардом Комми, завоевав титул IBF в легком весе.

Поделись:
Теги: Теренс Кроуфорд, Эгидиюс Каваляускас, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь