Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения

Владимир Кличко предложил на выбор трех лучших боксеров супертяжелого веса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко взбудоражил своих подписчиков в Twitter и предложил своим фанатам выбрать будущего соперника.

Кличко-младший создал три опроса, представив своим подписчиков на выбор три боя - реванш с Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Интересно, что больше всего "лайков" собрал вариант с реваншем против британца Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году.