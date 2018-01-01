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Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения

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Владимир Кличко предложил на выбор трех лучших боксеров супертяжелого веса.
Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко взбудоражил своих подписчиков в Twitter и предложил своим фанатам выбрать будущего соперника.

Кличко-младший создал три опроса, представив своим подписчиков на выбор три боя - реванш с Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Интересно, что больше всего "лайков" собрал вариант с реваншем против британца Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году.

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