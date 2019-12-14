Джошуа: Я собираюсь драться и с Пулевым, и с Усиком

Британец заявил, что он не будет отказываться ни от одного из поясов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал, что плалирует провести обе обязательные защиты - и по линии IBF против Кубрата Пулева, и по линии WBO против Александра Усика.

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“Усик и Пулев? Если я не буду проводить с ними бои, то мне придется отказаться от своих поясов. Я собираюсь драться и с Пулевым, и с Усиком, потому что не собираюсь отдавать пояса без боя“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, WBO санкционировала бой Джошуа - Усик, который должен состоятся в течение полугода.

При этом промоутер Боб Арум настаивает на поединке британца с Пулевым.