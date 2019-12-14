Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Я собираюсь драться и с Пулевым, и с Усиком

Комментариев: 3
Британец заявил, что он не будет отказываться ни от одного из поясов.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал, что плалирует провести обе обязательные защиты - и по линии IBF против Кубрата Пулева, и по линии WBO против Александра Усика.

Читай также: Джошуа: Бой с Усиком будет вызовом для меня

“Усик и Пулев? Если я не буду проводить с ними бои, то мне придется отказаться от своих поясов. Я собираюсь драться и с Пулевым, и с Усиком, потому что не собираюсь отдавать пояса без боя“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, WBO санкционировала бой Джошуа - Усик, который должен состоятся в течение полугода.

При этом промоутер Боб Арум настаивает на поединке британца с Пулевым.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик, Кубрат Пулев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
АК-47  (аноним)  14.12.2019, 17:14
Оценка:  0
АК-47
А кого там бить. Кого победил Пулев ? Безударный Усик... Компания еще та)))). С такими претендентами мило-любо выходить, ведь и дураку понятно, что шансов победить чемпиона у них нет. Вот если бы Джош выходил против Ортиса или Миллера, Уайлдера или Фьюри, тогда бы это его волновало.
гость  (аноним)  14.12.2019, 16:39
Оценка:  0
гость
Руис поклялся мамой, что порвёт тебя в следующий раз. Сбросит 20 кг. балласта поменяет тактику на "пикабу" и уложит тебя в ящик, готовь лыжи.
гость  (аноним)  14.12.2019, 16:23
Оценка:  -1
гость
Он пёрнет от перенапряжения!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь