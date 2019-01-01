Фьюри - новый лидер рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Британец неожиданно возглавил рейтинг популярного издания.

Известный боксерский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг спортсменов.

По версии издания, лучшим в супертяжелом дивизионе стал британец Тайсон Фьюри. Примечательно, что у "цыганского короля" нет побед на боксерами, входящими в топ-10 данного рейтинга.

Рейтинг супертяжеловесов по версии The Ring:

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Диллиан Уайт Луис Ортис Энди Руис-младший Александр Поветкин Джозеф Паркер Адам Ковнацки Кубрат Пулев

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге.