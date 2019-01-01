Фьюри - новый лидер рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring
Британец неожиданно возглавил рейтинг популярного издания.
Известный боксерский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг спортсменов.
По версии издания, лучшим в супертяжелом дивизионе стал британец Тайсон Фьюри. Примечательно, что у "цыганского короля" нет побед на боксерами, входящими в топ-10 данного рейтинга.
Рейтинг супертяжеловесов по версии The Ring:
- Тайсон Фьюри
- Деонтей Уайлдер
- Энтони Джошуа
- Диллиан Уайт
- Луис Ортис
- Энди Руис-младший
- Александр Поветкин
- Джозеф Паркер
- Адам Ковнацки
- Кубрат Пулев
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге.
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