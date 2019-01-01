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Фьюри - новый лидер рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

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Британец неожиданно возглавил рейтинг популярного издания.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Известный боксерский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг спортсменов.

По версии издания, лучшим в супертяжелом дивизионе стал британец Тайсон Фьюри. Примечательно, что у "цыганского короля" нет побед на боксерами, входящими в топ-10 данного рейтинга.

Рейтинг супертяжеловесов по версии The Ring:

  1. Тайсон Фьюри
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Энтони Джошуа
  4. Диллиан Уайт
  5. Луис Ортис
  6. Энди Руис-младший
  7. Александр Поветкин
  8. Джозеф Паркер
  9. Адам Ковнацки
  10. Кубрат Пулев

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, рейтинг, супертяжелый вес
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