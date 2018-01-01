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Украинец Богачук добыл 17-ю досрочную победу

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Сергей Богачук нокаутировал Карлоса Гальвана.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, одержал очередную досрочную победу на профи-ринге.

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Поединок украинца стал главным боем вечера бокса в Индио (штат Калифорния, США), а соперником был колумбийский спортсмен Карлос Гальван.

Бой, рассчитанный на восемь раундов, был завершен уже в пятом раунде - Богачук трижды отправил оппонента в нокдаун и рефери остановил бой, признав победу украинца.

Стоит сказать, что для Богачука это уже 17-я досрочная победа в 17-ти боях на профи-ринге.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, нокаут, средний вес
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