Украинец Богачук добыл 17-ю досрочную победу

Сергей Богачук нокаутировал Карлоса Гальвана.

Украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, одержал очередную досрочную победу на профи-ринге.

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Поединок украинца стал главным боем вечера бокса в Индио (штат Калифорния, США), а соперником был колумбийский спортсмен Карлос Гальван.

Бой, рассчитанный на восемь раундов, был завершен уже в пятом раунде - Богачук трижды отправил оппонента в нокдаун и рефери остановил бой, признав победу украинца.

Стоит сказать, что для Богачука это уже 17-я досрочная победа в 17-ти боях на профи-ринге.