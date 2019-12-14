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Американский супертяж: Усик победит Джошуа по очкам

Комментариев: 3
Майкл Хантер считает, что у украинского боксера весьма большие перспективы в хэвивейте.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Getty Images

Известный американский супертяж Майкл Хантер поделился своими мыслями относительно поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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“Думаю, что сейчас Усик - один из лучших. Пока мы не видели, насколько хорош Александр в супертяжелом весе. Мне кажется, он может внести нужные коррективы.

Считаю, что Усик способен создать проблемы любому сопернику, в какой бы дивизион он ни перешел. Я полагаю, что Александр добьется успеха. Не уверен, что он повторит свои достижения в первом тяжелом весе, но я вижу его успешным в хэвивейте.

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Думаю, что Усик победит Энтони Джошуа по очкам за счет работы ног, движений, леворукости и защиты. У него очень хорошая защита. Джошуа нужно делать с Усиком то, что и во втором бою с Руисом, поскольку он более крупный парень“, - цитирует Хантера fightnews.info.

Напомним, WBO санкционировала бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о предстоящем поединке.

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Теги: бокс, Майкл Хантер, Александр Усик, Энтони Джошуа
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  14.12.2019, 12:47
Оценка:  0
ВоблаВологда
Буду вболівати звичайно за Джоша. Той покарає лапотніка сімферопільського, за Солсбері, за Скрипалів, за Крим, і за Донбас. Слава Україні. Смерть російським окупантам.
ВоблаВологда  (аноним)  14.12.2019, 12:45
Оценка:  0
ВоблаВологда
А коли Джош попаде, а він попадає, ми це бачили неодноразово, то, як у випадку з Кличком, 100 % піде на добивання. Це зірковий час Джоша, виправдатись за свою прикру поразку від Руїса, реабілітувати себе в очах своїх фанатів.
ВоблаВологда  (аноним)  14.12.2019, 12:42
Оценка:  0
ВоблаВологда
Той безударний Усуся не зможе нічого зробити)))). Буде танцювати навпроти Джоша, йому на танці з зірками треба))).
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