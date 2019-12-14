Американский супертяж: Усик победит Джошуа по очкам

Майкл Хантер считает, что у украинского боксера весьма большие перспективы в хэвивейте.

Известный американский супертяж Майкл Хантер поделился своими мыслями относительно поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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“Думаю, что сейчас Усик - один из лучших. Пока мы не видели, насколько хорош Александр в супертяжелом весе. Мне кажется, он может внести нужные коррективы.

Считаю, что Усик способен создать проблемы любому сопернику, в какой бы дивизион он ни перешел. Я полагаю, что Александр добьется успеха. Не уверен, что он повторит свои достижения в первом тяжелом весе, но я вижу его успешным в хэвивейте.

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Думаю, что Усик победит Энтони Джошуа по очкам за счет работы ног, движений, леворукости и защиты. У него очень хорошая защита. Джошуа нужно делать с Усиком то, что и во втором бою с Руисом, поскольку он более крупный парень“, - цитирует Хантера fightnews.info.

Напомним, WBO санкционировала бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о предстоящем поединке.