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Атлас: Соперник Джошуа может почувствовать себя львом, сделав Энтони добычей

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Джошуа перестал быть лучшим боксером в супертяжелом весе.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас раскритиковал Энтони Джошуа за манеру его боя.

“Эдди Хирн постоянно контрлирует Джошуа. Раньше я считал Энтони лучшим супертяжем. Но я больше не думаю, что он может победить Уайлдера или Фьюри. Я больше не считаю его сильнейшим.

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Ранее у меня были причины так думать, но теперь я не могу сказать: “Я вижу, как Джошуа разберется с Уайлдером или Фьюри“. 

С кем Джошуа выйдет драться дальше? Прежде всего, это будет соперник, которого контролируют Хирн и DAZN. Я отдаю должное Джошуа, но он был хрупким. Теперь же Энтони - боксер, бегунок. 

Ранее у него преобладало физическое качество, но сейчас его соперник может почувствовать себя львом, сделав Джошуа добычей, поскольку Энтони стал лисом. Иногда львы питаются лисами“, - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Напомним, что Энтони Джошуа одолел в реванше Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.

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Теги: Тедди Атлас, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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