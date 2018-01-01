Кроуфорд сделал прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер

Шансы боксеров равны.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился мнением по поводу реванша в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

“Я считаю, что с точки зрения навыков Фьюри является лучшим в супертяжелом весе. Но в правой руке Уайлдера спрятан динамит.

Читай также: Тедди Атлас рассказал о шансах Усика в бою с Джошуа

В первом бою Фьюри поднялся с канваса в самом конце отсчета. Поэтому я считаю, что они оба тогда одержали победы.

Мне сложно предсказать исход реванша. Возможно, что этот бой будет похож на первый поединок. Считаю, что шансы обоих 50 на 50“, - рассказал Кроуфорд для Youtube-канала SecondsOut.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.