Арум: Джошуа обязан провести бой против Пулева

Боксеры должны встретиться до конца мая.

Промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу возможного боя Кубрата Пулева с Энтони Джошуа.

“Пулев может победить Джошуа. Кубрат подойдет к бою в лучшей форме, будет давить и наносить хорошие удары.

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Мы получили письменное подтверждение от IBF о том, что победитель реванша Джошуа - Руис должен подраться с Пулевым до конца мая.

Пулев должен стать следующим боем для Джошуа. Когда Хирн будет готов к этому, мы попытаемся обсудить финансовый вопрос и детали проведения боя“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Отметим, что Хирн заявлял, что Джошуа должен провести бой с Пулевым.