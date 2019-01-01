Арум: Джошуа обязан провести бой против Пулева
Боксеры должны встретиться до конца мая.
Промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу возможного боя Кубрата Пулева с Энтони Джошуа.
“Пулев может победить Джошуа. Кубрат подойдет к бою в лучшей форме, будет давить и наносить хорошие удары.
Читай также: Уайт: Уайлдер - трусливая деревенщина
Мы получили письменное подтверждение от IBF о том, что победитель реванша Джошуа - Руис должен подраться с Пулевым до конца мая.
Пулев должен стать следующим боем для Джошуа. Когда Хирн будет готов к этому, мы попытаемся обсудить финансовый вопрос и детали проведения боя“, - приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.
Отметим, что Хирн заявлял, что Джошуа должен провести бой с Пулевым.
Полная версия правил