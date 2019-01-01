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Арум: Джошуа обязан провести бой против Пулева

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Боксеры должны встретиться до конца мая.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу возможного боя Кубрата Пулева с Энтони Джошуа.

“Пулев может победить Джошуа. Кубрат подойдет к бою в лучшей форме, будет давить и наносить хорошие удары.  

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Мы получили письменное подтверждение от IBF о том, что победитель реванша Джошуа - Руис должен подраться с Пулевым до конца мая.

Пулев должен стать следующим боем для Джошуа. Когда Хирн будет готов к этому, мы попытаемся обсудить финансовый вопрос и детали проведения боя“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Отметим, что Хирн заявлял, что Джошуа должен провести бой с Пулевым.

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Теги: Боб Арум, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, бокс
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