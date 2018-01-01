Американский боксер заявил о желании подраться с Усиком
Хантер хочет провести реванш.
Американский боксер Майкл Хантер заявил, что хочет подраться с Александром Усиком в супертяжелом весе.
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“Я хочу драться против Усика, ведь я уступил ему в первом бою. Я уверен, что в супертяжелом весе все будет совсем иначе.
Я с уважением отношусь к Усик, к его умению и харизме. Александр - это один из лучших боксеров“, - приводит слова Хантера Sky Sports.
Напомним, что в первом бою Усик одолел Хантера.
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