Американский боксер заявил о желании подраться с Усиком

Хантер хочет провести реванш.

Американский боксер Майкл Хантер заявил, что хочет подраться с Александром Усиком в супертяжелом весе.

Читай также: Тедди Атлас рассказал о шансах Усика в бою с Джошуа

“Я хочу драться против Усика, ведь я уступил ему в первом бою. Я уверен, что в супертяжелом весе все будет совсем иначе.

Я с уважением отношусь к Усик, к его умению и харизме. Александр - это один из лучших боксеров“, - приводит слова Хантера Sky Sports.

Напомним, что в первом бою Усик одолел Хантера.