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Джошуа: Уайлдеру и Тайсону не стоит упоминать мое имя

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Британец будет ждать победителя реванша.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион WBA, IBO, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет стать абсолютны чемпионом.

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“Я должен себя настроить. Рано или поздно я нацелюсь на звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это нормально. Если все получится, то я буду боксировать с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри.

У них состоится реванш в феврале. Им не стоит упоминать мое имя сейчас. Вот когда их бой состоится, тогда пусть и начинают говортть обо мне“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее промоутер британского боксера заявил, что Джошуа готов выйти в ринг против победителя реванша.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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