Джошуа: Уайлдеру и Тайсону не стоит упоминать мое имя
Британец будет ждать победителя реванша.
Чемпион WBA, IBO, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет стать абсолютны чемпионом.
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“Я должен себя настроить. Рано или поздно я нацелюсь на звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это нормально. Если все получится, то я буду боксировать с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри.
У них состоится реванш в феврале. Им не стоит упоминать мое имя сейчас. Вот когда их бой состоится, тогда пусть и начинают говортть обо мне“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Ранее промоутер британского боксера заявил, что Джошуа готов выйти в ринг против победителя реванша.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
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