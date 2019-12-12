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Тедди Атлас рассказал о шансах Усика в бою с Джошуа

Комментариев: 1
Украинский боксер имеет все шансы одержать победу.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас поделился мнением по поводу возможного боя Александра Усика с Энтони Джошуа.

“Я не знаю, как этот новый нервный Джошуа будет выглядеть против лучших боксеров в своем весе. 

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Вы считаете, что Усик слишком маленький? Александр будет драться против боксера, который до сих пор является Голиафом. Это Дерек. Это будет поединок против большого парня, более крупного, чем Усик.

Джошуа начал думать иначе, у него поменялась психология. Усику уже не придется не придется драться с большим монстром.

Шансы Усика выросли еще до начала боя“, - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.

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Теги: Тедди Атлас, Александр Усик, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Антибес    12.12.2019, 20:09
Оценка:  -1
Антибес
У Усика нет удара.А одной техникой победу одержать будет очень сложно.Если пропустит удар от супертяжа(а он пропустит),то ему наверняка резко поплохеет.
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