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Уайлдер: Я самый страшный кошмарный сон Джошуа

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Британец боится драться против Деонтея.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу возможного боя с Энтони Джошуа.

“Конечно, Джошуа не хочет драться со мной. Я живу в его снах, я его самый страшный кошмар Энтони.

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Безусловно, что он не хочет выходить и против Фьюри. Это будет слишком сложный бой для Джошуа. Они говорят: “Мы хотим этого“. Люди понимают, что это все дерьмо.

Мы можем понять и идентифицировать то, что исходит изо рта Джошуа. Нам просто не хватает туалетной бумаги, чтобы очистить его рот.

Мне не хочется тратить свою энергию на Джошуа из-за того, что он говорит о бое с победителем Фьюри -Уайлдер.

Они с самого начала пути противоречили многим людям, пытались манипулировать ими. Команда Джошуа слишком много лжет. Я смогу поверить им, когда увижу конкретные действия“, - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Хирн заявил, что Уайлдер боится выйти в ринг против Джошуа.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс
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