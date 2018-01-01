Джошуа сыграл в популярную игру с рекордсменом мира по поднятию становой тяги

Энтони Джошуа сыграл в Дженгу с Эдди Холлом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа отвлекся от бокса, сыграв в настольную игру Дженга.

Соперником британца выступил один из самых сильных людей на планете - чемпион мира по поднятию становой тяги (500 кг) Эдди Холл.

Дженга - это настольная игра, цель которой - вытаскивать из башни деревянные кубики так, чтобы она не упала. Проигрывает тот, кто уронил башню.

Напомним, 7 декабря Энтони Джошуа в реванше победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса. Смотрите также полное видео этого поединка.