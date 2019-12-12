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WBO санкционировала бой Джошуа - Усик

Комментариев: 2
Британцу дали 30 дней, чтобы договориться об организации поединка.
Энтони Джошуа и Александр Усик
Энтони Джошуа и Александр Усик
Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала проведение боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между действующим чемпионом Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

По информации ESPN, у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, который должен состояться в течение шести месяцев.

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Если за 30 дней не будет достигнута договоренность, то будут проведены промоутерские торги. Правда, у Джошуа и Усика один промоутер - Эдди Хирн, так что достичь договоренности не будет проблемой.

Отмечается, что по линии IBF британцу также предстоит защита титула, а его соперником должен стать болгарский боксер Кубрат Пулев. Теперь Джошуа должен договориться об отсрочке одного из поединков или отказаться от пояса IBF или WBO.

В случае, если Энтони оставит пояс WBO вакантным, то за него будут боксировать Александр Усик и Джозеф Паркер.

Ранее Энтони Джошуа признался, что бой с Александром Усиком будет для него вызовом.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик, WBO
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  12.12.2019, 15:49
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Вот и чудненько. Джошуа выбьет дерьмо из безударного кремлевского прихвостня Усуси, чада московского от ФСБ патриархата)))).
BROKER666    12.12.2019, 16:29
Оценка:  0
BROKER666
Усик с флагом УКРАИНЫ бьётся
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