WBO санкционировала бой Джошуа - Усик

Британцу дали 30 дней, чтобы договориться об организации поединка.

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала проведение боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между действующим чемпионом Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

По информации ESPN, у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, который должен состояться в течение шести месяцев.

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Если за 30 дней не будет достигнута договоренность, то будут проведены промоутерские торги. Правда, у Джошуа и Усика один промоутер - Эдди Хирн, так что достичь договоренности не будет проблемой.

Отмечается, что по линии IBF британцу также предстоит защита титула, а его соперником должен стать болгарский боксер Кубрат Пулев. Теперь Джошуа должен договориться об отсрочке одного из поединков или отказаться от пояса IBF или WBO.

В случае, если Энтони оставит пояс WBO вакантным, то за него будут боксировать Александр Усик и Джозеф Паркер.

Ранее Энтони Джошуа признался, что бой с Александром Усиком будет для него вызовом.