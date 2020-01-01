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Арум: Руис выглядел в ринге как жирная свинья

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Промоутер считает, что любой супертяжеловес мог победить мексиканца в тот вечер.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Известный промоутер Боб Арум прокомментироал форму экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса в реванше с британцем Энтони Джошуа.

“Боксеры - это люди, есть ответственность не только перед собой, но и перед зрителями. Что сделал Руис? Он просто отказался от нее. Энди вышел в ринг, но выглядел там, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, защитить чемпионские пояса.

Это был не поединок. Думаю, что любой нормальный супертяжеловес выиграл бы у Руиса в тот вечер. Джошуа сделал то, что должен был, поэтому не стоит преувеличивать его победу.

Многие боксеры, увидев форму Руиса, попытались бы его нокаутировать. Думаю, что у них это получилось бы“, - цитирует Арума BoxingNews 24.

Напомним, 7 декабря Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 

Вашему вниманию полное видео боя Джошуа - Руис, а также статистика ударов в этом поединке.

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Теги: бокс, Боб Арум, Энтони Джошуа, Энди Руис
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