Переключиться на мобильную версию

Хэйни, мечтающий о бое с Ломаченко, перенес операцию на плече

Комментариев: 0
Операция чемпиона мира по версии WBC прошла успешно.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (24-0-0, 15 KO) перенес операцию на плече.

Об этом американец рассказал своим фанатам на страничке в Instagram. Операция спортсмена прошла успешно.

"Оставайтесь сильными, игра может протестировать вас", - написал Хэйни в комментарии под фото.

Ранее Девин Хэйни высказывался о возможном поединке с украинцем Василием Ломаченко.

Поделись:
Теги: бокс, Девин Хэйни, операция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь