Хэйни, мечтающий о бое с Ломаченко, перенес операцию на плече
Операция чемпиона мира по версии WBC прошла успешно.
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (24-0-0, 15 KO) перенес операцию на плече.
Об этом американец рассказал своим фанатам на страничке в Instagram. Операция спортсмена прошла успешно.
"Оставайтесь сильными, игра может протестировать вас", - написал Хэйни в комментарии под фото.
Ранее Девин Хэйни высказывался о возможном поединке с украинцем Василием Ломаченко.
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