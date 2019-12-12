Хэйни, мечтающий о бое с Ломаченко, перенес операцию на плече

Операция чемпиона мира по версии WBC прошла успешно.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (24-0-0, 15 KO) перенес операцию на плече.

Об этом американец рассказал своим фанатам на страничке в Instagram. Операция спортсмена прошла успешно.

"Оставайтесь сильными, игра может протестировать вас", - написал Хэйни в комментарии под фото.

Ранее Девин Хэйни высказывался о возможном поединке с украинцем Василием Ломаченко.