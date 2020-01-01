Комми и Лопес провели открытые тренировки в преддверии своего поединка

Ричард Комми уже в ближайшие выходные проведет защиту титула IBF.

В субботу, 14 декабря, в Нью-Йорке (США) чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (29-2-0, 26 KO) проведет защиту титула в поединке против американского легковеса Теофимо Лопеса (14-0-0, 11 KO).

Накануне поединка действующий обладатель пояса провел открытую тренировку, где показал свой уровень подготовки к бою.

Претендент на титул также провел открытую тренировку. Отметим, что Лопес мечтает выиграть чемпионский титул, чтобы впоследствии провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Вашему вниманию также несколько фотографии с тренировок спортсменов:

Ричард Комми Boxing Scene

Ричард Комми Boxing Scene

Теофимо Лопес Boxing Scene

Теофимо Лопес Boxing Scene

Ранее Теофимо Лопес заявил, что находится в своей лучшей форме.